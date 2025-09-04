Affaires Agius : le journaliste à l’origine des révélations, accusé de diffamation, relaxé en appel

Condamné en première instance pour diffamation envers la compagne de l’ancien maire adjoint de Calais Emmanuel Agius, le directeur de l’agence Aletheia Press et collaborateur de Mediacités Morgan Railane a été relaxé le 1er septembre par la cour d’appel de Douai.

Les lecteurs de Mediacités connaissent bien Morgan Railane, collaborateur régulier de notre journal, et auteur de révélations ayant conduit le maire adjoint de Calais, Emmanuel Agius, à démissionner de tous ses mandats. Le bras droit de la maire Natacha Bouchart était alors également président du bailleur social Terre Opale Habitat (TOH).

À ce poste, il avait voté la vente de logements de l’organisme HLM à sa compagne et à sa belle‐fille, leur permettant de réaliser de bonnes affaires, comme l’a raconté Mediacités en janvier 2024.

Suite à nos publications, Emmanuel Agius n’avait pas lancé de procédure judiciaire. Il avait préféré insulter notre collaborateur plutôt que de répondre sur le fond. Sa compagne, Cathy Chavatte, avait en revanche attaqué Morgan Railane pour d’autres articles parus peu de temps auparavant sur le site internet de son agence d’information, Aletheia Press. Ces articles pointaient des incohérences concernant la vente à la ville de Calais de garages appartenant à sa famille et racontait comment TOH avait pris en charge des travaux dans des locaux commerciaux dont cette même famille était propri …