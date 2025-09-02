Face à l’hypothèse Aulas, Georges Képénékian ne désarme pas, bien au contraire

2025-09-Georges Kepenekian
Le candidat Georges Képénékian. Photo : page Facebook de G.Képénékian.

Par Nicolas Barriquand

L’ancien maire de Lyon, candidat au scrutin municipal de mars 2026, vient de publier un appel pour « une campagne digne » et refuse de se ranger derrière l’ancien patron de l’Olympique lyonnais.

Siffler la fin de la récré pour – enfin – passer au débat sur le fond ? C’est le sens de l’appel « Pour une campagne digne de Lyon » diffusé par Georges Képénékian en ce début de semaine. L’ancien éphé‐maire (il avait remplacé Gérard Collomb à l’hôtel de ville entre 2017 et 2018), candidat aux municipales de 2026 sans le soutien d’aucun parti, condamne la tournure que prend le débat public en cette période de pré‐campagne. « Lorsque la polémique prend le pas sur les idées, lorsque l’attaque remplace l’écoute, lorsque le spectacle efface les projets, les véritables enjeux s’éloignent », écrit‐il.

La polémique estivale sur « les vrais Lyonnais » a joué le rôle de goutte d’eau. Fin juillet,

