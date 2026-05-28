Malgré une victoire étriquée en mars après de belles sueurs froides, cela fait désormais plus de 12 ans que Johanna Rolland, 47 ans, occupe son bureau à l’hôtel de ville ainsi qu’au siège de Nantes Métropole. Si la numéro 2 du PS va au bout de son troisième mandat en 2032 ou 2033, elle rejoindra les maires nantais à la plus grande longévité : le radical Paul Bellamy (18 ans de 1910 à 1928) et bien sûr son mentor socialiste Jean‐Marc Ayrault (23 ans de 1989 à 2012).

Voilà pour l’histoire. La mise en œuvre du programme de « La Gauche unie pour Nantes » s’avère une toute autre affaire alors que ses majorités n’ont jamais été aussi étriquées au conseil municipal (44 élus sur 69) mais surtout au conseil métropolitain (52 sur 98, plus quatre indépendants). Il y a d’un côté la poussée de la droite et du centre autour de Nantes. De l’autre, les sièges inédits octroyés dans l’opposition aux insoumis, avec « l’alliance technique ». Ceux‐ci jouent déjà les trouble‐fêtes en s’appuyant sur les écologistes – à moins que ce ne soit l’inverse.