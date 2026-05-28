Les 200 promesses électorales de Johanna Rolland décortiquées

La maire-présidente socialiste de Nantes Métropole entame un troisième mandat de six ans, dans la continuité du deuxième. Avec de lourds chantiers qui doivent être bouclés, des nouvelles lignes de tramway à la Cité des imaginaires, tout en plaidant « la sobriété ». Certaines promesses resteront difficiles à évaluer.

Johanna Rolland, maire-présidente (PS) de Nantes Métropole, en 2026. Montage : Thibault Dumas / Mediacités

Malgré une victoire étriquée en mars après de belles sueurs froides, cela fait désormais plus de 12 ans que Johanna Rolland, 47 ans, occupe son bureau à l’hôtel de ville ainsi qu’au siège de Nantes Métropole. Si la numéro 2 du PS va au bout de son troisième mandat en 2032 ou 2033, elle rejoindra les maires nantais à la plus grande longévité : le radical Paul Bellamy (18 ans de 1910 à 1928) et bien sûr son mentor socialiste Jean‐Marc Ayrault (23 ans de 1989 à 2012).

Voilà pour l’histoire. La mise en œuvre du programme de « La Gauche unie pour Nantes » s’avère une toute autre affaire alors que ses majorités n’ont jamais été aussi étriquées au conseil municipal (44 élus sur 69) mais surtout au conseil métropolitain (52 sur 98, plus quatre indépendants). Il y a d’un côté la poussée de la droite et du centre autour de Nantes. De l’autre, les sièges inédits octroyés dans l’opposition aux insoumis, avec « l’alliance technique ». Ceux‐ci jouent déjà les trouble‐fêtes en s’appuyant sur les écologistes – à moins que ce ne soit l’inverse.

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Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

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Par Thibault Dumas

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