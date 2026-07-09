Le centriste Mounir Belhamiti « structure » son collectif, sur la lancée des municipales

L’ex-député LREM, candidat en mars à Nantes, indique à Mediacités la probable transformation de sa liste de « Nantes mérite mieux » en association. En ligne de mire, des conférences et les élections départementales et régionales de 2028, en tentant de faire cohabiter des sensibilités diverses, de la droite conservatrice à la gauche modérée.

Mounir Belhamiti en campagne à Nantes lors des élections municipales de mars 2026. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

La réunion de cette famille politique recomposée a eu lieu le samedi 13 juin dernier, à La Belle Équipe 1877, en bordure de l’Erdre, quasiment sous le pont de la Jonelière. Une trentaine de personnes étaient présentes, des ex‐colistiers de « Nantes mérite mieux » pour la plupart, la liste « du centre et citoyenne » aux dernières élections municipales qui, au terme d’une campagne éclair, a réalisé un score inattendu, presque inespéré : quatrième avec 8,12 % et 9 819 voix. Trop court pour accéder au second tour mais assez pour raconter le désarroi des électeurs modérés dans une compétition électorale clivée comme jamais, entre le « dégagisme » de Foulques Chombart de Lauwe (LR) et « l’alliance technique » de la maire Johanna Rolland (PS) avec LFI.

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Thibault Dumas

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