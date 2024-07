« Je suis quelqu’un d’aimable » et « je considère qu’Agathe Roby est une personne très mesurée ». Interrogée au téléphone au lendemain du premier tour, Corinne Vignon s’est montrée affable vis‐à‐vis de sa concurrente LFI‐NFP dans la 3e circonscription de Haute‐Garonne. On en oublierait presque son tract de premier tour. La députée sortante Renaissance y accusait le Nouveau Front populaire – et sa candidate mélenchoniste – de mener la France dans « le chaos et la division » et d’incarner « le reniement absolu » des valeurs républicaines.

En réponse, Agathe Roby s’était efforcée de rester de marbre, argumentant sur le programme du Nouveau Front populaire et réservant ses critiques au bilan de la députée sans l’affubler de noms d’oiseaux. Mais dans cet entre‐deux‐tours, Corinne Vignon et son suppléant Vincent Terrail‐Novès sont encore montés d’un cran. Dans son nouveau tract, Corinne Vignon accuse le NFP de vouloir « désarmer la police ». Une infox diffusée par Jordan Bardella, rappelle France Info, lors d’un débat sur France 2, jeudi 27 juin. La candidate appelle aussi « à faire barrage aux extrêmes », amalgamant sans état d’âme la coalition des …