Municipales à Lille : révélations sur le sondage à l’origine du désistement du socialiste Roger Vicot

C’est le premier sondage de la campagne municipale lilloise. Dévoilé en partie par La Voix du Nord, cette enquête, commandée par le Parti socialiste pour éviter un duel fratricide entre Arnaud Deslandes et Roger Vicot pour l’investiture socialiste, a atteint son objectif. « Je m’étais engagé à retirer ma candidature si je me retrouvais derrière Arnaud Deslandes. Je retire donc ma candidature, a annoncé le député Roger Vicot lundi matin, devant la presse. Je suis derrière, c’est un fait incontestable. »

Une version de l’enquête était publiée le lendemain par le quotidien régional mais expurgée des résultats du député. Mediacités s’est procuré le sondage dans son intégralité : Roger Vicot y est devancé par Arnaud Deslandes à la fois dans les intentions de vote et aussi en termes de notoriété et de popularité.

« Nous sommes certes à cinq mois des municipales mais je suis un militant socialiste depuis très longtemps. Je fêterai mes quarante ans de PS en mars et je considère aujourd’hui que la bataille pour la mairie va être rude, comme toutes les batailles électorales, mais je ne veux à ce moment de l’histoire, en septembre 2025, ne faire prendre aucun risque au PS, au beffroi et à la ville de Lille », s’est expliqué Roger Vicot le jour de l’annonce de son désistement, sans pour autant dévoiler les résultats précis de l’enquête.

Deux scénarios envisagés par l’Ifop

Le premier scénario testé par l’Ifop …