Très onéreuses et souvent peu fréquentées : les lignes de covoiturage du Grand Lyon sous perfusion d’argent public

A 64 ans, Anne* est une aficionada du covoiturage. Longtemps, elle a partagé son véhicule avec une voisine « trouvée sur Internet ». Maintenant que sa co‐équipière est partie à la retraite, Anne utilise Lane, une ligne de covoiturage qui « fonctionne super bien ». Au volant de sa Dacia rouge, la sexagénaire récupère trois passagers à l’arrêt de métro Mermoz‐Pinel, dans le 8e arrondissement de Lyon. Radio Nostalgie à plein volume, la voiture remplie s’insère sur l’A43. Direction Bourgoin‐Jallieu.

Pour ce trajet, Anne sera indemnisée 6 euros, à raison de 2 euros par passager transporté. Mais pour tout voyage entre Lyon et Bourgoin‐Jallieu, même à vide, elle perçoit 50 centimes par trajet déclaré dans l’application. Bout à bout, elle estime ses gains à « environ 150 euros par mois ». Pour ses passagers, le dispositif se révèle tout aussi intéressant. Et pour cause : il est gratuit !