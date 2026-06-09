Très onéreuses et souvent peu fréquentées : les lignes de covoiturage du Grand Lyon sous perfusion d’argent public

Expérimenté à partir de 2020 entre Lyon et Bourgoin-Jallieu, le dispositif, qui met en lien conducteurs et passagers, a essaimé aux quatre coins de l’agglomération l’an dernier. Alors que le succès (relatif) de la première liaison dépend des financements de la Métropole, les nouvelles lignes frôlent « le bide total ».

Au départ de la ligne de covoiturage Lane, qui relie Lyon à Bourgoin-Jallieu, dans le Nord-Isère. Photo : Clémence Martin.

A 64 ans, Anne* est une aficionada du covoiturage. Longtemps, elle a partagé son véhicule avec une voisine « trouvée sur Internet ». Maintenant que sa co‐équipière est partie à la retraite, Anne utilise Lane, une ligne de covoiturage qui « fonctionne super bien ». Au volant de sa Dacia rouge, la sexagénaire récupère trois passagers à l’arrêt de métro Mermoz‐Pinel, dans le 8e arrondissement de Lyon. Radio Nostalgie à plein volume, la voiture remplie s’insère sur l’A43. Direction Bourgoin‐Jallieu. 

Pour ce trajet, Anne sera indemnisée 6 euros, à raison de 2 euros par passager transporté. Mais pour tout voyage entre Lyon et Bourgoin‐Jallieu, même à vide, elle perçoit 50 centimes par trajet déclaré dans l’application. Bout à bout, elle estime ses gains à « environ 150 euros par mois ». Pour ses passagers, le dispositif se révèle tout aussi intéressant. Et pour cause : il est gratuit !

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Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

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Par Clémence Martin

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