Procès Arribagé : le parquet général requiert inéligibilité sans exécution provisoire

« Ces débats nous ont éclairés sur la sociologie du monde de l’entreprise, la sociologie du monde électoral », sourit Laurent De Caunes, avocat de la député macroniste Corinne Vignon, en débutant sa plaidoirie ce 27 novembre au soir.

Certes, on peut se féliciter de cette mise en lumière des tambouilles politiciennes et médiatiques toulousaines. Cela dit, le dossier qui a occupé la Cour d’appel de Paris pendant deux jours ne volait pas très haut. Pour rappel, l’ancienne adjointe de Jean‐Luc Moudenc, Laurence Arribagé, est poursuivie pour recel de dénonciation calomnieuse, recel de prise illégale d’intérêt et recel de violation du secret professionnel.

Avec l’ancien haut fonctionnaire des impôts Marc Menvielle et le chef d’entreprise Frédéric Sartorelli, elle aurait participé à une entreprise de dénigrement de sa rivale Corinne Vignon lors de l’entre-deux-tours des élections législatives 2017.

En janvier 2024, l’ancienne députée LR a été condamnée à trois ans de prison avec sursis, 10 000 euros d’amende, et 5 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Malgré son appel de la condamnation, elle avait donc dû démissionner de ses mandats d’adjointe au …