Municipales à Lille : pour Arnaud Deslandes, la primaire socialiste « n’est un sujet que pour Roger Vicot »

Ils se sont rassemblés comme une grande famille un jour de mariage pour franchir l’immense double‐porte en bois de l’hôtel de ville et descendre ensemble l’escalier donnant sur la place Simon‐Volant où une poignée de photographes attendent les élus socialistes. Ce samedi, c’est jour de Braderie à Lille.

Pas n’importe laquelle. La première pour Arnaud Deslandes comme maire de la ville. Et la dernière avant la prochaine élection municipale. À sa gauche, le député Roger Vicot, autre prétendant à l’investiture socialiste, s’avance lui aussi en première ligne devant le reste des élus de la majorité. Martine Aubry, dont la succession dans les urnes se jouera dans six mois au cours d’un scrutin à l’issue bien incertaine, se présente juste derrière.

Roger Vicot , le meilleur ? Pas pour Martine Aubry

C’est une famille politique d’apparence unie qui pose devant les objectifs, en bas de l’escalier, sous un soleil radieux. L’image est forte mais ne résiste pas à quelques mètres de déambulation au milieu des uns et des autres pour deviner les tensions qui traversent encore le camp de la majorité à deux mois d’une primaire (le 6 novembre 2025) censée départager les deux postulants pour la tête de liste socialiste.

Exemple dès l’entrée du village associatif. Au milieu des bradeux, la voix d’un homme interpelle Olivier Caremelle, maire de la commune associée de Lomme et successeur de Roger Vicot depuis son élection à l’Assemblée nationale, pour lui offrir un plateau aux couleurs de la ville. On se presse autour de lui pour une photo souvenir. Arnaud Deslandes d’un côté, Roger Vicot de l’autre. Martine Aubry entre les …