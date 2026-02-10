Vaulx‐en‐Velin : la socialiste Hélène Geoffroy face au dégagisme des quartiers populaires

Difficile de croire qu’une révolte couve, samedi 31 janvier, au marché du Mas‐du‐Taureau, un des quartiers les plus pauvres de Vaulx‐en‐Velin. À peine perturbée par la fumée des merguez grillées, la maire socialiste depuis 2014, Hélène Geoffroy, reçoit sourires et remerciements à la pelle, un paquet de tracts à la main. « Ma fille m’a bien parlé de vous. Vous êtes passée à l’école Gagarine ! », salue une mère. « J’ai juste ma carte électorale à aller faire. Après tout ce que vous avez fait pour nous ! », enchaîne une autre, l’assurant de son soutien aux élections municipales des 15 et 22 mars, auxquelles elle est candidate pour un troisième mandat.

Le Mas‐du‐Taureau cache bien son jeu. Dans moins de six semaines, il pourrait être