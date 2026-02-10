Vaulx‐en‐Velin : la socialiste Hélène Geoffroy face au dégagisme des quartiers populaires

Aux municipales, la maire PS sortante affronte le député insoumis Abdelkader Lahmar, venu du collectif « On s’en mêle ». Autrefois critique de la déconnexion des partis de gauche, celui-ci tente de faire revenir aux urnes un électorat populaire qui vote beaucoup pour La France insoumise, mais s’abstient encore massivement.

A gauche, l'insoumis Abdelkader Lahmar ; à droite, la maire socialiste de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy. Photo : N.Barriquand/Mediacités ; compte X @HeleneGeoffroy.

Difficile de croire qu’une révolte couve, samedi 31 janvier, au marché du Mas‐du‐Taureau, un des quartiers les plus pauvres de Vaulx‐en‐Velin. À peine perturbée par la fumée des merguez grillées, la maire socialiste depuis 2014, Hélène Geoffroy, reçoit sourires et remerciements à la pelle, un paquet de tracts à la main. « Ma fille m’a bien parlé de vous. Vous êtes passée à l’école Gagarine ! », salue une mère. « J’ai juste ma carte électorale à aller faire. Après tout ce que vous avez fait pour nous ! », enchaîne une autre, l’assurant de son soutien aux élections municipales des 15 et 22 mars, auxquelles elle est candidate pour un troisième mandat.

Le Mas‐du‐Taureau cache bien son jeu. Dans moins de six semaines, il pourrait être

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Mathieu Dejean (Mediapart)

