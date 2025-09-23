Le chaton, baptisé Giorgio, file sous la banquette qui fait office de canapé. Mais Jayyed tient à l’attraper pour que le félin figure sur la photo. « Il est né au squat, c’est son premier déménagement », précise le garçon de 11 ans, en le caressant. Avec ses parents, son frère et sa sœur, Jayyed dormait jusqu’au moins de juin dernier au « quai Arloing », un immeuble de quatre étages en bord de Saône, dans le 9e arrondissement de Lyon. Pendant un an, cette adresse a servi de refuge à des femmes seules et familles sans‐abris. Entre 60 et plus d’une centaine de personnes, selon les périodes.

Depuis, Jayyed et ses proches, arrivés d’Italie en 2021, vivent à Caluire‐et‐Cuire, toujours en bord de Saône. Aux côtés de quatre autres foyers, ils ont posé leurs bagages dans une maison inoccupée du bailleur social Grand Lyon Habitat (GLH). « Au départ, il n’y avait pas d’électricité », précise dans un sourire Nabila, la mère du garçon. Le courant a vite été rétabli, mais avec ses