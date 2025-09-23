A Lyon, des « sites humanitaires » bousculent la prise en charge des sans‐abris et soulignent les carences de l’État

Plus de 3000 personnes à la rue dans l'agglomération lyonnaise et le Rhône : convaincus d'être face à une « crise humanitaire », des collectifs et un acteur de l’aide internationale ont décidé d'appliquer les méthodes de l'aide humanitaire. Inédite en France, cette initiative a déjà permis de loger près de 200 personnes, mais elle suscite la réprobation de la préfecture et de certains acteurs du secteur.

Jayyed, 11 ans, sa mère Nabila, et Saléha, une femme seule accueillie dans la famille, sont hébergés dans un « site humanitaire » de l'agglomération de Lyon. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Le chaton, baptisé Giorgio, file sous la banquette qui fait office de canapé. Mais Jayyed tient à l’attraper pour que le félin figure sur la photo. « Il est né au squat, c’est son premier déménagement », précise le garçon de 11 ans, en le caressant. Avec ses parents, son frère et sa sœur, Jayyed dormait jusqu’au moins de juin dernier au « quai Arloing », un immeuble de quatre étages en bord de Saône, dans le 9e arrondissement de Lyon. Pendant un an, cette adresse a servi de refuge à des femmes seules et familles sans‐abris. Entre 60 et plus d’une centaine de personnes, selon les périodes.

Depuis, Jayyed et ses proches, arrivés d’Italie en 2021, vivent à Caluire‐et‐Cuire, toujours en bord de Saône. Aux côtés de quatre autres foyers, ils ont posé leurs bagages dans une maison inoccupée du bailleur social Grand Lyon Habitat (GLH). « Au départ, il n’y avait pas d’électricité », précise dans un sourire Nabila, la mère du garçon. Le courant a vite été rétabli, mais avec ses

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 9 minutes

Favorite

Par Nicolas Barriquand