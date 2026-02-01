Une colistière de Jean‐Luc Moudenc agressée à Toulouse

Alexandra Leuliette, colistière du maire sortant de Toulouse, a été frappée à l'épaule par un homme alors qu'elle distribuait des tracts au marché Saint-Aubin. Les têtes de listes Moudenc, Piquemal et Briançon condamnent l'agression et appellent au calme.

Alexandra Leuliette, candidate Modem sur la liste de Jean‐Luc Moudenc, a été agressée ce dimanche matin. La militante tractait sur le marché Saint Aubin, à Toulouse. Le médecin et romancier toulousain Baptiste Beaulieu a assisté à la scène « lunaire », selon lui.

« Une dame distribue des tracts pour les municipales. Un homme passe, il prend un tract. Il le jette. Et la Bam. Il la frappe. Un coup de poing comme ça, gratuit », a‑t‐il écrit sur son compte Instagram. Et de décrire l’agresseur : « le monsieur était en petit imperméable beige et petite écharpe bien nouée, genre « je m’appelle Jean‐Paul je bois des tisane bio et je dis bonjour au boulanger ». »

« Ce n’était pas un marginal ou un homme saoul. C’était un cinquantenaire qui revenait de son marché, décrit Alexandra Leuliette. Quand je lui ai tendu un tract, il s’est mis dans un état de fureur, la jeté par terre en le déchirant et s’est mis à vociférer avant de me frapper du poing dans le plat de l’épaule. »

Sidérée, la militante a éclaté en sanglot tandis que des passants – comme Baptiste Beaulieu – s’interposaient et tentaient de récupérer l’identité de l’individu. Celui‐ci s’est cependant esquivé sans demander son reste. L’ex‑directrice de cabinet adjointe de Sarah El Haïry a porté plainte. 

« Il ne faut pas banaliser la violence contre les femmes et contre les personnes …

