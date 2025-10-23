A Villeneuve‑d’Ascq, le PS tente l’échappée en solo malgré le retour surprise de Gérard Caudron

Alors que le maire a surpris tout le monde en annonçant briguer un huitième mandat pour tenter de recoller les morceaux de sa majorité fracturée, Victor Burette lance sa campagne indépendante avec le PS dans l’espoir d’un renouveau.

Victor Burette, candidat pour le PS et Place publique à Villeneuve-d'Ascq, a lancé sa campagne.

Dans la maison de quartier Jacques Brel, près du métro Pont de Bois, à Villeneuve‑d’Ascq, quelques Villeneuvois s’inquiètent de la situation politique locale. « Gérard Caudron n’a pas préparé sa succession et il s’étonne que ça se passe mal… En mars, il va y avoir une multiplication des listes et personne n’y comprendra plus rien. »

Pas plus tard qu’en septembre, dans une interview accordée à Mediacités, le maire de Villeneuve‑d’Ascq assurait qu’il ne rempilerait pas pour un huitième mandat. « Il y a une réalité, c’est mon âge. J’aurais 81 ans lors des élections, cela voudrait dire 87 ans à la fin du mandat. Et démissionner en cours de mandat ne correspond pas à ma conception politique (…) Je n’ai pas envie de mourir à la tâche. »

La semaine dernière, le voilà pourtant qui prend tout le monde de court, en annonçant, dans son billet de blog hebdomadaire : « je serai “candidat à la candidature” devant les membres de Rassemblement Citoyen et d’Ensemble pour Villeneuve d’Ascq 2026 pour mener cette liste et, en cas de victoire aux élections, assurer une transition sereine et positive pour notre ville ». Un sacré désaveu pour son dauphin Sylvain Estager, qui était jusque‐là en lice pour lui succéder, sans pour autant faire consensus dans la majorité.

Celui‐ci devra attendre le 14 novembre, date qu’a fixée Gérard Caudron pour recueillir l’avis des habitants, pour connaître son sort. Deux options …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Eden Sakhi Momen et Jacques Trentesaux

1 / ?