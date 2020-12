Hauts-de-France : les grands patrons s’engagent

Transformer, renforcer et faire grandir les entreprises du territoire : voici les missions du FE2T, le premier fonds territorial de capital-transformation en région Hauts-de-France lancé le 16 décembre par Jean-Pierre Letartre, puissant président d’Entreprises et Cités et du groupe IRD, et Arnaud Marion, le dirigeant de l’Institut des Hautes Etudes en Gestion des Crises (IHEGC). L’objectif est de lever 100 à 150 millions d’euros en douze ans afin de sélectionner et accompagner la mutation de dix entreprises de la région. « C’est plus qu’un fonds, c’est un écosystème qu’on veut créer », lance, enthousiaste, Thierry Dujardin, le directeur général du groupe IRD. Au delà de l'apport financier, le FE2T prévoit un compagnonnage au long cours par apport de compétences.

Pour annoncer la naissance de ce fonds chargé d’aider une dizaine d'entreprises régionales à haut potentiel à trouver les voies de la croissance, les initiateurs ont fait appel à deux parrains de renom : Barthélémy Guislain, président de l’Association Familiale Mulliez (AFM) et Octave Klaba, président fondateur d’OVH cloud, qui a annoncé hier sa participation à hauteur de 20 millions d’euros dans ce FE2T, en plus des 60 premiers millions d’euros déjà récoltés auprès d'entrepreneurs régionaux. « On veut jouer collectif dans la région, annonce Jean-Pierre Letartre, car on croit que l’économie sera dynamique si elle se transforme. »

La présence de l’AFM et d’OVH, entreprises phare de la région, donne du poids à cette initiative. « Il y a un potentiel non révélé dans les Hauts-de-France, estime le président de l’AFM. Il faut se souvenir de l . . .