Sociétés d’aménagement du Grand Lille: une même directrice pour Euralille et Soréli

SEM Soréli, SEM de la Ville renouvelée, SPL Euralille et SPL Fabrique des quartiers (*) : quatre outils d'aménagement opèrent à Lille, Roubaix, Tourcoing et alentours. N'est-ce pas trop pour une seule métropole ? La question revient régulièrement sur le tapis, depuis des années, et n'est jamais tranchée. Dès lors, quand on a appris le 22 avril que la directrice de la SEM Soréli, Fabienne Duwez, prendrait également la tête de la SPL Euralille, beaucoup ont cru entrevoir une prochaine fusion des deux entités. « Ce n'est pas dans ma feuille de route, répond l'intéressée jointe par Mediacités. J'ai été nommée pour mettre la nature au coeur des projets et développements actuels et futurs d'Euralille, notamment son déploiement jusqu'à la Citadelle, via les secteurs Schuman et Coubertin à Lille et La Madeleine ».

Au passage, l'urbaniste lâche une confidence : elle n'était pas candidate pour ce poste et c'est le conseil d'administration de la SPL Euralille, présidé par Martine Aubry, qui est venu la chercher. Le précédent directeur de la société, Fabrice Veyron-Churlet, avait quitté ses fonctions en septembre 2020 ; ces six derniers mois, plusieurs candidatures ont été étudiées mais aucune n'a convenu au jury employeur. « Nous n'y avons pas trouvé l'équation entre la capacité de portage de projets, la personnalité et les qualités opérationnelles, explique Stanislas Dendiével, adjoint à la maire de Lille chargé de l'urbanisme. Alors que Fabienne Duwez réunit ces qualités »…

Pour piloter à la fois Euralille et Soréli, Fabienne Duwez, 64 ans, devra-t-elle se démultiplier ? « Nous allons nous organiser et faire preuve d'intelligence . . .