Xavier Bertrand écope d’une amende pour non-respect de la parité

Pas assez paritaires, les Hauts-de-France ? C’est en tout cas ce que révèle un rapport du ministère de la Transformation et de la Fonction publique sur les nominations dans la haute administration, au gouvernement et dans les plus importantes collectivités relayé par nos confrères de La Lettre A . On y apprend notamment qu’en 2019, la région de Xavier Bertrand n’a pas nommé assez de femmes dans son administration - et ne respecte donc pas le « dispositif de nominations équilibrées ». En vigueur depuis 2013, celui-ci précise que toutes les catégories de la fonction publique (fonction publique d’État, territoriale et hospitalière) sont tenues de respecter un objectif de 40% de nominations féminines par an.

Résultat : quatre régions ont écopé d’une amende pour non-respect de ce quota. Parmi elles, la région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez, comme nous l’évoquions récemment dans Mediacités, et la région Hauts-de-France, présidée par Xavier Bertrand.

90 000 euros d’amende

En 2019, sur cinq nominations, une seule femme a ainsi fait son entrée dans l’administration des Hauts-de-France, ce qui vaut à la Région d’écoper d’une amende de 90 000 euros. Même pénalité pour les régions Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes. L’Île-de-France, quant à elle, doit s’acquitter d’une pénalité de 180 000 euros.

Dans l’ensemble de la fonction publique, la part des femmes augmente lentement, mais « de façon continue », souligne le rapport. De 27% en 2015, elle a atteint 33% en 2019. Quant à la fonction publique territoriale, la part de nominations féminines a atteint 47% en 2019. C’est quatorze points de plus qu’en 2018.