À Calais, Éric Zemmour passe en coup de vent

Perché sur un énorme blockhaus face à la mer du Nord, mercredi, Éric Zemmour lit son discours sur l’Europe. Les pages volettent et le micro a des faiblesses. Autour de lui, une quarantaine de journalistes, une quinzaine de caméras, un service d’ordre surdimensionné et, au loin, cinq militants anti-Zemmour qui hurlent dans un mégaphone : « on t’a trouvé Zemmour, on t’a trouvé ! ». Le candidat Reconquête! leur répond par un tweet dans l’après-midi : « La collusion entre certains journalistes et l’extrême-gauche la plus violente n’est pas seulement idéologique. Elle est également concrète, assumée, agressive, et très dangereuse pour la démocratie et des défenseurs. »

https://twitter.com/ZemmourEric/status/1483865781825908739?s=20

Pour éviter que sa visite ne soit perturbée, le candidat d’extrême-droite n’avait donné le lieu de rendez-vous à la presse qu’à midi. Une demi-heure après, tout le monde se pressait au fond du chemin des Dunes, en lisière de l’ancienne « grande jungle » de Calais (2015-2016). À l’époque, 11 000 personnes y vivaient, faisant de la ville portuaire le plus grand bidonville d’Europe.

« Il faut expulser tous les clandestins »

À l’entrée du chemin, comme au temps de la « jungle », 11 policiers filtrent les arrivées. Au fond, une dizaine d’autres surveillent les alentours et procèdent à une seconde vérification. Encore 300 mètres avant d’arriver au sommet du bunker. Sur les espaces redevenus naturels, des chevaux blancs s’ébattent. C’est de là-haut que le candidat a choisi de s’exprimer. En toile de fond, le port (qu’il visitera dans l’après-midi) et l’usine Huntsmann-Tioxide qui a fermé et mis 300 personnes à la porte. Et la Manche, traversée régulièrement par de frêles embarcations chargées de migrants. Près de 40 morts depuis septembre 2021, et au moins 30 000 tentatives de passages vers les côtes anglaises…

« Il faut expulser tous les clandestins et arrêter les pompes aspirantes : sécurité sociale, aide médicale, aides au logement, tout », assène le polémiste. Au loin, une petite vingtaine de militants locaux agitent un drapeau bleu-blanc-rouge en criant : « Zemmour président ! Zemmour président ! »

Du haut de son perchoir, Éric Zemmour verse dans le lyrisme : « Calais, c’est la frontière symbolique, la sentinelle contre les envahisseurs. Macron, c’est les bourgeois de Calais avec la corde au cou, qui donnent les clés aux envahisseurs. Les Espagnols et les Anglais hier, les migrants aujourd’hui. Moi je viens reprendre les clés. Calais doit redevenir la France ! » Antoine Diers, l’un de ses porte-paroles, et ancien du cabinet de la maire de Calais, a bien essayé, pour l’occasion, de renouer les liens avec son ancien employeur : Natacha Bouchart (LR) a refusé de recevoir Éric Zemmour. Sur place, aucun élu.

« Rint’ a t’ barak, Éric »

Le candidat redescend et fend la foule des journalistes pour aller serrer quelques mains. Emmitouflée dans une écharpe bleue, Sarah Knafo, sa principale conseillère et compagne, le serre de près à chaque contact avec le public, pour figurer en photo à ses côtés. Puis le candidat s’éloigne pour aller déjeuner dans un restaurant face à la mairie de Marck-en-Calaisis, ville voisine de Calais. Une poignée de journalistes triés sur le volet sont invités. Quelques militants anti-Zemmour s’approchent de l’établissement. Devant le restaurant, une élue locale assiste au déploiement des forces de l’ordre. « Vous êtes invitée ? », lui demande-t-on. « Certainement pas ! », réplique t-elle. Véronique Dumont est adhérente Les Républicains (LR), conseillère régionale et vice-présidente de l’agglomération du Calaisis. Elle a milité pour Xavier Bertrand lors de la primaire LR.

Il est 14h30, le candidat a rendez-vous au port de Calais pour une visite avec son président, Jean-Marc Puissesseau. « J’accueille tous les candidats. Sans photos », assume le président de la société d’exploitation des ports de Calais et Boulogne-sur-Mer. Retour à Marck sur la zone logistique de Transmarck qui longe l’autoroute A 16. Là encore, des militants l’attendent : « Rint’ a t’ barak, Éric » , « Welcome Refugees » titrent les pancartes qu’ils brandissent. Zemmour s’extrait vite du site ; c’est fini. À Calais, ce mercredi 19 janvier, le passage à Calais du polémiste, qui promettait d’être explosif, n’a finalement été qu’une tranche de campagne électorale anodine et furtive.