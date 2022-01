Le RN récupère le siège du « traître » José Évrard à l’Assemblée et fait le ménage chez ses proches

C’était un personnage truculent. Le député (Debout la France) de la 3e circonscription du Pas-de-Calais, José Évrard, a été emporté par le Covid-19 le 7 janvier dernier, à l'âge de 76 ans. Vacciné (d’après l’un de ses enfants, Rémi Évrard) mais vent debout contre le passe vaccinal, l’ancien militant communiste a eu une fin de parcours mouvementée.

Membre du PCF pendant 36 ans - de 1965 à 2001 - , il rallie le Front national (FN) 13 ans plus tard pour cause de « trahison » du parti. « Le parti communiste s’est détourné du patriotisme; je suis parti pour ça », nous disait-il lors de la campagne des régionales en mai dernier. Élu député en juin 2017 sous l'étiquette FN, il claque la porte en novembre pour suivre Florian Philippot qui vient de fonder Les Patriotes. Mais il quitte ce dernier moins de deux ans plus tard, en 2019, pour rejoindre le parti Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. L’homme donne le tournis à ses proches tandis que le FN dénonce à son tour sa « trahison »…

https://twitter.com/dupontaignan/status/1479543362726285320?s=20

« Vous pouvez envoyer les lettres de licenciement »

De fait, sa mort n'a pas vraiment ému son suppléant à l'Assemblée, Emmanuel Blairy, un jeune frontiste de 35 ans. Né à Lens, l’homme est fonctionnaire à la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin. Absent lors des funérailles de José Évrard, il n’a pourtant pas tardé à se lancer dans les démarches pour lui succéder : dès le lendemain du décès, un samedi, « il a appelé les services de l’Assemblée nationale et leur a dit qu’il ne reprenait aucun attaché parlementaire de José », nous raconte l’un d’entre eux sous le couvert de l’anonymat. « Il leur a dit qu’ils pouvaient envoyer les lettres de licenciement le plus vite possible. L’administration financière nous a appelés pour nous prévenir. Il n’a même pas pris contact avec nous... »

La permanence de l’ancien député ne sera pas reprise non plus. Mardi 11 janvier, le jeune néo-député déjeunait avec Marine Le Pen et Bruno Bilde, député RN du Pas-de-Calais et conseiller de la candidate à la présidence de la République. Dans l’après-midi du même jour, les huissiers de l’Assemblée viennent demander aux salariés de quitter les bureaux d’Évrard avec leurs cartons. « Il a même fait venir une entreprise pour désinfecter », s’étrangle l’une de nos sources. Emmanuel Blairy ne siégera pourtant pas bien longtemps : il reste moins de six semaines d’activité dans la législature - les prochaines élections ont lieu dans cinq mois (les 12 et 19 juin prochains)… Ce qui n’a pas empêché le nouveau député de déclarer à nos confrères de La Voix du Nord que son équipe était « en cours de constitution » et qu’elle serait « solide ». Ses nouveaux collaborateurs sont prévenus...