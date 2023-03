Le vrai-faux départ de Leroy Merlin de Russie

La famille Mulliez cherche à céder le contrôle des magasins russes de son enseigne de bricolage au management local. Mais elle tenterait de garder un pied au capital...

Coup de théâtre, vendredi 24 mars ! Après avoir maintenu son activité en Russie contre vents et marées depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, Leroy Merlin, par le biais de sa holding Adeo, annonce « son intention de céder le contrôle » de sa filiale russe au « management local ». De quoi penser que l’enseigne phare de bricolage de la famille Mulliez va quitter le pays après 18 ans de présence ? Pas si sûr…

Le journal Les Echos souligne en effet que l’expression choisie est « floue, à dessein ». Selon une source du quotidien économique, la solution privilégiée par Adeo et l’association familiale Mulliez (AFM) serait de ne pas céder complètement la propriété de l’entreprise. « Comment céder le contrôle sans céder la propriété ? Là est toute la question, soulignent Les Echos. La maison mère pourrait donc rester actionnaire, mais à moins de 50 %. »

Cette piste implique de confier la majorité du capital à la direction et à l’encadrement sur place, parmi lesquels « une quinzaine d’expatriés partants pour l’aventure ». Un management buy out (MBO), rachat par endettement opéré par le management, serait une des pistes envisagées. « On part mais on garde la main… », résume . . .