Calais : le directeur du Channel jette l’éponge face à la maire

Francis Peduzzi, le patron depuis trente-deux ans de la Scène nationale calaisienne, a annoncé son départ. Celui-ci était ardemment souhaité par la maire de Calais, Natacha Bouchart, sur fond de baisse régulière des subventions municipales.

La lutte aura duré des années entre Natacha Bouchart, la maire de Calais, et Francis Peduzzi, l’emblématique directeur de la scène nationale du Channel qu’il a co‐fondée il y a trente‐deux ans. Mais l’homme de théâtre a fini par perdre son long bras de fer. Il a annoncé son départ le 5 septembre à l’occasion de la présentation de la saison 2023–2024. Un effacement rendu nécessaire, selon lui, par la baisse régulière des financements municipaux. Mediacités a exposé dans un article récent les dessous de la relation électrique entre le patron de cette institution culturelle, plutôt de gauche, et la maire, ex‐LR, qu’il dit ne plus avoir rencontré depuis plus de dix ans.

Au total, en quatre ans, la Scène nationale aura perdu 785 000 euros de subventions de la municipalité. « Cette année, on a 550 000 euros au lieu de 900 000. C’est une tentative d’asphyxie budgétaire, dénonce Francis Peduzzi. Mais à partir du moment où la maire dit à l’État qu’elle rétablira un peu les subventions si je pars… Il y a des salariés ici, et des familles. » Et le futur ex‐directeur de défendre son bilan : « J’ai posé tous les jalons, il y a un rapport d’auto-évaluation qui reprend tout ce qui s’est dit sur le Channel : spectateurs …