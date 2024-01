Alors que la mobilisation des agriculteurs se poursuit partout en France, Mediacités a fait le point sur l’évolution des aides européennes allouées aux agriculteurs du Nord durant les huit dernières années.

De quelques centimes d’euros à plusieurs centaines de milliers, les montants des aides européennes dédiées aux agriculteurs sont des plus disparates. Alors que les blocages de paysans en colère se multiplient dans le Nord et dans toute la France, Mediacités s’est plongé dans les bases de données de la Politique agricole commune (PAC). Le paiement immédiat de ces subventions est en effet l’une des 24 revendications de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA).

Au moins 89 milliards d’euros d’aides en France

Pour y voir plus clair, Mediacités a eu accès à l’intégralité des données des subventions agricoles européennes compilées par l’ONG allemande FragDenStaat. Selon l’ONG, la France est le premier bénéficiaire de la PAC entre 2014 et 2022, devant l’Espagne et l’Allemagne. Les agriculteurs français ont bénéficié d’au moins 89 milliards d’euros de subventions pendant cette période. Certaines aides n’étant pas publiques, l’ONG conseille de considérer ce chiffre comme un minimum.

Chaque année, 400 000 à 500 000 agriculteurs se sont partagés entre 9 et …