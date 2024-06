Le maire de Valenciennes placé en garde à vue pour trafic d’influence et subornation de témoin

Laurent Degallaix, est visé par plusieurs plaintes dont Mediacités avait révélé l'existence l'an passé. Le 18 juin, la police judiciaire de Lille lui a demandé de s'expliquer sur des faits de « trafic d'influence » et de « subornation de témoin »

Six ans après sa garde à vue dans l’affaire de la vente de l’office HLM municipal V2H, ce sont cette fois sur des faits de trafic d’influence et de possible subornation de témoin qu’a dû s’expliquer Laurent Degallaix, le maire (Horizons) de Valenciennes, devant la police judiciaire de Lille.

Convoqué mardi 18 juin, il a ensuite été placé en garde à vue et n’est sorti que le lendemain – le mercredi 19 donc – révèlent Valeurs Actuelles et La Voix du Nord. Ces longues auditions ainsi que la perquisition du domicile de l’édile quelques jours plus tôt font suite au dépôt de plusieurs plaintes, dont Mediacités avait révélé l’existence au printemps dernier.

Des enregistrements très compromettants

La première émane d’une jeune femme d’une trentaine d’année, qui a eu une relation intime avec Laurent Degallaix pendant trois ans à partir de 2016. Selon elle, le maire lui a promis une embauche en CDI en usant de son pouvoir pour transférer la titulaire du poste. À l’appui de sa plainte déposée en mars 2022, la jeune femme avait fourni aux officiers de police judiciaire un échange de textos avec le maire et, surtout, une …