Le nombre d’enfants à la rue en hausse dans le Nord selon l’Unicef

Pour la sixième année consécutive, l'Unicef a recensé, à la veille de la rentrée scolaire, le nombre d'enfants restés sans solution d'hébergement à la suite de leur demande au 115. Dans le Nord, la hausse s'élève à 20 %.

C’est un « drame silencieux » qui se déroule « dans l’ombre des chiffres officiels ». Dans son baromètre annuel des enfants à la rue paru à la fin du mois d’août, l’Unicef a inventorié pour la sixième année consécutive le nombre d’enfants restés sans solution d’hébergement à la suite de leur demande au 115.

Quelques jours avant la rentrée scolaire, 2043 étaient dans cette situation en France, dont 467 âgés de moins de 3 ans, selon un décompte de l’association réalisé pour la nuit du 19 au 20 août. La même nuit, 28 659 enfants étaient hébergés à l’hôtel, faute de places en centre d’hébergement d’urgence.

https://www.mediacites.fr/decryptage/lyon/2024/08/27/bebes-a-la-rue-a-lyon-a-qui-la-faute/

Dans le Nord, 337 enfants à la rue cette année

L’Unicef pointe « l’augmentation alarmante des demandes non satisfaites » au cours des dernières années : le nombre d’enfants restés sans solution d’hébergement après avoir sollicité le 115 a en effet plus que doublé entre 2020 et 2024. Après Paris, le Nord est le département où la situation est la plus tendue. Le nombre de familles en demandes non pourvues est passé de 249 l’an dernier à 337 cette année, soit une hausse de 20 %.

« Très alarmantes, les données relatives aux demandes non pourvues ne reflètent qu’une partie de la situation de sans …