Épinglée par Mediapart sur ses frais de mandat, l’élue du Pas-de-Calais se plaint de ne pas gagner suffisamment pour régler certaines dépenses personnelles. Ses différents revenus dépassent pourtant vraisemblablement les 100 000 euros par an.

Ce n’est pas la première députée à faire un mauvais usage de son enveloppe de frais – la condamnation début septembre de l’ex-patron du PS Jean‐Christophe Cambadélis est là pour le rappeler. Mais la nature des dépenses que Christine Engrand a financées grâce à elle lui vaut une renommée nationale.

Quasiment toute la presse a relayé les révélations de Mediapart sur la façon extravagante dont cette élue RN de la 6e circonscription du Pas‐de‐Calais a utilisé une dizaine de milliers d’euros d’argent public durant les deux ans de son premier mandat. Elle a ainsi financé sans trop se poser de question les frais de gardiennage de ses chiens Smoothie et Chouchou lors de ses séjours à Paris (au tarif de 27 euros la journée par toutou), un abonnement à un site de rencontre… et les frais d’obsèques de sa mère.

Un code de déontologie, ah bon ?

Ses explications sont tout aussi extraordinaires. Cette femme de 69 ans, ancienne « cadre administrative et commerciale d’entreprise », a en effet indiqué à Mediapart qu’elle n’avait « reçu aucune formation en 2022 » et qu’elle aurait dû « mieux lire » le code de déontologie des députés concernant l’avance de frais de …