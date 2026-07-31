Échec du projet Tropicalia : l’étrange silence de la région Hauts‐de‐France

Le Conseil régional présidé par Xavier Bertrand avait voté une aide à l’installation de 2 millions d’euros au bénéficie de cette serre tropicale géante qui devait s’installer à côté de Berck. Mais l’argent n’a jamais été versé et le promoteur du projet, aujourd’hui abandonné, accuse la Région d’avoir brusquement arrêté de le soutenir. Tentatives d’explications.

Son promoteur prétendait qu’elle serait la plus grande serre tropicale d’Europe. Mais le projet Tropicalia, prévu pour s’installer au Champ Gretz, sur les communes de Rang‐du‐Fliers et de Verton, à côté de Berck, ne verra pas le jour. Cédric Guérin, l’homme qui l’avait imaginée, a jeté l’éponge.

La raison ? Un simple détail… à 100 millions d’euros. Soit la somme qu’il n’a pas réussi à trouver pour financer son projet. Lever un montant aussi énorme suppose évidemment de convaincre des investisseurs que le projet est particulièrement solide et rentable. Mais l’était-il vraiment ? La grande variation dans l’estimation de son coût peut ainsi poser question.

Le montant recherché aujourd’hui est en effet deux fois plus élevé qu’il y a sept ans, en 2019, quand Cédric Guérin sollicitait une aide à l’installation auprès de la Région Hauts‐de‐France. La délibération qui lui accorde cette aide évoque une estimation du coût du projet proche de 51 millions d’euros. Or l’inflation entre 2019 et juillet 2026 n’a été que de 18,7 %, selon le site France Inflation, loin des 100 % de hausse de l’estimation du coût de Tropicalia sur la même période.

Vote d’un prêt de 2 millions d’euros

Cette aide devait consister en un prêt de 2 millions d’euros, au …