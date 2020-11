Colos du maire de Rillieux : les révélations de Mediacités s’invitent au conseil régional… d’Île-de-France

Lyon Aux menus des écoliers de Lyon et des collégiens du Grand Lyon, Grégory Doucet et Bruno Bernard ont promis des repas préparés avec des produits exclusivement biologiques et provenant, pour moitié au moins, d’un rayon de 50 kilomètres. « Réalisable », estime l’économiste Maurizio Mariani, spécialiste de la transition alimentaire, à condition de réorganiser les circuits d’approvisionnement. Et de faire preuve de patience.