Anne Sylvestre, Anna et Clara, Denise Vernay… Lyon féminise son espace public par petites touches

Lyon [1/4] A l’ouest, des immeubles XIXe derrière des rangées de platanes. A l’est, une avenue désertée par les piétons et ses habitants, réfugiés dans les ruelles adjacentes. Et au centre, un méli-mélo de maisons, d’immeubles modernes et de reliques industrielles. Du 6e arrondissement de Lyon aux marges de Villeurbanne, balade urbanistique - et historique - au fil des cours Roosevelt, Vitton et Zola.