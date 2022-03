Les ennuis se précisent pour Ahmed Nasser Al-Raisi. Président depuis novembre dernier d’Interpol, l’agence mondiale de police basée à Lyon, ce général des Émirats arabes unis fait l’objet d’une enquête préliminaire pour « torture » et « actes de barbarie » ouverte par le parquet antiterroriste, selon les informations de l’AFP. En janvier, l’ONG Gulf center for human rights (GCHR) avait déposé plainte contre lui, le considérant responsable des tortures et autres mauvais traitements subis par l’opposant politique émirati Ahmed Mansour

Dès novembre 2020, Mediacités avait soulevé les questions éthiques et géopolitiques que poserait l’accession du général Al-Raisi à la tête d’Interpol. Notre enquête documentait les cas de deux citoyens britanniques, victimes de la répression policière aux Émirats arabes unis. Ils reprochaient au dignitaire du régime d’Abou Dhabi d’avoir couvert des actes de torture.

Malgré l’opposition médiatique de parlementaires français, Ahmed Nasser Al-Raisi a été élu à la présidence d’Interpol - un poste honorifique mais qui traduit l’influence grandissante des Émirats arabes unis au sein de l’organisation - au terme d’un processus opaque. Chacun des 195 pays membres compte pour une voix, mais les votes sont gardés secret, comme le détaille CheckNews. Le gagnant l’avait emporté, le 25 novembre dernier, avec 68,9 % des voix, au troisième tour du scrutin.

Selon William Bourdon, avocat du GCHR cité par l’AFP, le président d’Interpol ne pourrait pas se retrancher derrière son immunité diplomatique, lors de ses déplacements en France, pour éviter une interpellation. Pour autant, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre, chargé de l’enquête, n’a pas (encore ?) jugé utile de l’inquiéter. Ahmed Nasser Al-Raisi était pourtant à Lyon au début de ce mois de mars, comme le montre une vidéo diffusée sur Twitter [voir ci-dessous] et filmée au siège lyonnais de l’agence mondiale.

Today, we conclude the 213th session of the Executive Committee. I am proud to be part of this team which includes a group of police experts. constructive discussions, fruitful interventions and an ambitious proposal towards the organization interest.@INTERPOL_HQ pic.twitter.com/ybyNsWdWWF

— Ahmed Naser Al-Raisi (@GeneralAlRaisi) March 11, 2022