Devant la cour d’appel de Lyon, l’ex-député du Rhône a obtenu gain de cause contre Hadj Djennas. Cet ancien militant d’En Marche le poursuivait pour avoir travaillé à son service, selon le plaignant, sans être payé.

Game over ! La justice vient, une nouvelle fois, de débouter Hadj Djennas qui poursuivait Bruno Bonnell, patron d’Infogrames dans une autre vie et député LREM de la 6e circonscription du Rhône (Villeurbanne) entre 2017 et 2022. Ancien militant d’En Marche, le plaignant affirmait avoir été au service du parlementaire de septembre à décembre 2017 sans avoir été payé [(re)lire sur Mediacités : Bruno Bonnell aux prud’hommes pour n’avoir pas payé un « collaborateur »]. Devant les prud’hommes, en septembre 2018, il avait réclamé plus de 200 000 euros d’arriérés de salaires, de dommages et intérêts, et d’indemnités. En vain. En appel, Hadj Djennas demandait réparation à hauteur de