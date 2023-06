Le long de l’A89, une plainte contre Vinci pour des remblais « illégaux »

Selon les informations de Mediacités, le collectif Quicury a déposé plainte contre le groupe de BTP, constructeur et exploitant de l’autoroute à l’ouest de Lyon. En cause : près de 250 000 mètres cubes de gravats sur des terres agricoles.

Nouvel épisode dans la guerre que mène le collectif Quicury contre le bétonnage des abords de l’autoroute A89 entre Lyon et Tarare. Le 14 juin dernier, au nom de ce collectif qui regroupe des habitants et des agriculteurs, le cabinet d’avocats Axipiter a adressé une plainte au procureur de la République de Lyon contre Vinci Autoroutes et sa filiale ASF, et contre X, pour « dépôts de matériaux inertes et remblais sur des parcelles agricoles constituant des corridors écologiques » situées sur les communes de Sarcey et de Saint‐Romain‐de‐Popey.

Selon la plainte que Mediacités a pu consulter, le cabinet considère que