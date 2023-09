Grande fortune lyonnaise, présent notamment dans le secteur de l'hôtellerie, l'homme d'affaires a reconnu un préjudice fiscal estimé à plus de 700 000 euros.

C’est l’une des plus grandes fortunes de Lyon, présente dans les secteurs de la santé ou de l’hôtellerie. L’homme d’affaires Jean‐Claude Lavorel a été condamné mardi 12 septembre à un an de prison avec sursis et 300 000 euros d’amende pour fraude fiscale aggravée et dissimulation de salariés, comme l’a révélé l’AFP. La peine a été proposée par le parquet national financier dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), équivalent français du « plaider‐coupable ».

L’enquête, entamée en 2013 après une plainte de l’administration fiscale, a permis de démontrer que