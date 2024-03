Antisémitisme : trois ans d’inéligibilité requis contre l’élu de Vaulx‐en‐Velin Nordine Gasmi

Le principal opposant d’Hélène Geoffroy est poursuivi pour « provocation à la haine » pour avoir diffusé une image de rabbins dévoreurs d’enfants. Mediacités a assisté à l’audience de son procès.

L’image renvoie aux clichés les plus nauséabonds véhiculés sur les juifs. On y voit une horde de rabbins, reconnaissables à leurs tenues et chapeaux, la bouche ouverte, avec des crocs de vampire et ensanglantée, prêts à dévorer un bébé qui dort. Le tout surmonté de deux mots en lettres capitales : « Israël assassin. »

Pour avoir diffusé ce photomontage sur Facebook après l’attaque du Hamas, le 7 octobre dernier, et le retour de la guerre à Gaza, Nordine Gasmi, conseiller municipal d’opposition à Vaulx‐en‐Velin, est poursuivi pour