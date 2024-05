Le journal Le Monde publie de nouveaux éléments issus de l'enquête pour corruption qui vise le député du Rhône, accusé d'avoir perçu des milliers d'euros en échange d'actions d'influence politiques et médiatiques. Les magistrats ont demandé une levée de son immunité parlementaire pour qu'il puisse être auditionné par les enquêteurs.

Il est dans la tempête depuis huit mois, mais n’a encore jamais été entendu par la police. Le député de Lyon Hubert Julien‐Laferrière sera‐t‐il prochainement auditionné par les enquêteurs qui le soupçonnent d’avoir été corrompu au bénéfice du Qatar ? Selon une information du Monde, les juges d’instruction chargés du dossier ont envoyé ce 22 mai une demande de levée de son immunité parlementaire, qui doit être étudiée par le ministère de la Justice avant d’être transmise à l’Assemblée nationale.

Mais même sans audition, le dossier « HJL » est de plus en bavard. Selon Le Monde, les enquêteurs ont mis la main sur des captures d’écran de messages échangés entre le député, qui siège comme « non inscrit » depuis sa mise au ban du groupe écologiste, et Jean‐Pierre Duthion, un lobbyiste accusé d’avoir été l’agent corrupteur de plusieurs personnalités politiques et médiatiques françaises pour le compte du