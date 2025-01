La coalition d’une cinquantaine d’associations et mouvements a rendu sa dernière évaluation des politiques sur lesquelles Bruno Bernard et Grégory Doucet s’étaient engagés en 2020.

Du vert (de plus en plus), du orange et encore un peu de rouge. A un peu plus d’un an de la fin des mandats municipal et métropolitain, l’équipe lyonnaise du Pacte pour la transition a dévoilé, ce 14 janvier, son évaluation 2024 des politiques menées par les écologistes aux manettes de la ville et de la métropole de Lyon. Elle délivre un bilan globalement positif mais avec des bémols et des « peut mieux faire ».

Cette coalition rassemble une cinquantaine d’associations, mouvements ou autres acteurs engagés dans la transition au sens large : écologique mais aussi économique, démocratique et sociale. On y retrouve