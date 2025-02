Dernier lycée musulman sous‐contrat, Al‐Kindi jouera sa survie devant le tribunal administratif

Le groupe scolaire privé de Décines-Charpieu, plus grand établissement musulman de France, conteste en justice la décision de résiliation de son contrat d’association prononcée par la préfecture du Rhône. L'audience aura lieu le 10 mars prochain.

« Nous défendrons devant le tribunal administratif non seulement notre établissement, mais aussi les principes d’équité et de justice qui fondent notre République. » Dans un communiqué publié ce 19 février, le groupe scolaire musulman Al‐Kindi annonce qu’il contestera, lors d’une audience fixée au lundi 10 mars, la décision de la préfecture du Rhône de résilier les trois contrats d’association signés avec l’Etat entre 2012 et 2014 (un pour l’école primaire, un pour le collège et un pour le lycée).

À l’issue d’une procédure aux allures d’inquisition, la préfète Fabienne Buccio avait décidé, le 10 janvier dernier, de l’arrêt de toutes les subventions publiques à l’établissement de Décines‐Charpieu, plus grand groupe scolaire musulman de France, à compter de la rentrée prochaine.

La perte économique s’élève à près