Près de Lyon, Vicat engrange des centaines de millions d’euros d’aides publiques pour « verdir » sa cimenterie

2024-05-Site Vicat Bouvesse-Quirieu
Le site Vicat de Bouvesse-Quirieu, en Isère. Image Google Earth.

Par Lucas Martin-Brodzicki / Enketo

Des subventions françaises et européennes ont été attribuées au cimentier pour mener à bien son projet Vaia, à Montalieu-Vercieu, dans le Nord Isère. Celui-ci doit permettre à la plus grande cimenterie française d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030.

Sans argent public, Vicat ne produira pas de « ciment vert », martèle le géant français du secteur depuis plusieurs années. Le groupe, propriétaire de la plus grande cimenterie de France à Montalieu‐Vercieu, dans le nord de l’Isère, vient d’être entendu. Comme l’a repéré Mediacités, il a 

