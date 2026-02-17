Des subventions françaises et européennes ont été attribuées au cimentier pour mener à bien son projet Vaia, à Montalieu-Vercieu, dans le Nord Isère. Celui-ci doit permettre à la plus grande cimenterie française d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030.
Sans argent public, Vicat ne produira pas de « ciment vert », martèle le géant français du secteur depuis plusieurs années. Le groupe, propriétaire de la plus grande cimenterie de France à Montalieu‐Vercieu, dans le nord de l’Isère, vient d’être entendu. Comme l’a repéré Mediacités, il a