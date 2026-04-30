Selon les informations de Mediacités, l’ancien directeur administratif et financier de la fac de médecine doit comparaître pendant trois jours devant le tribunal correctionnel de Lyon. Il avait été mis en examen en 2021 pour avoir détourné des centaines de milliers d'euros via un système de pots-de-vin et de fausses factures impliquant plusieurs entreprises prestataires de l’université.

Des dizaine de milliers d’euros d’argent public évaporé, des fausses factures et des entreprises prestataires véreuses… Le procès d’une affaire de corruption qui a secoué la faculté de médecine Lyon Sud se tiendra à partir de ce mardi 5 mai et pour trois jours au tribunal correctionnel de Lyon, comme l’a appris Mediacités.

L’affaire, révélée en juillet 2021 par Le Progrès, avait fait grand bruit… avant de sombrer dans un oubli quasi‐total. Au cœur de l’été, les locaux de la faculté de médecine et de maïeutique Lyon Sud, située entre Oullins‐Pierre‐Bénite et Saint‐Genis‐Laval, sont perquisitionnés, et son directeur administratif et financier mis en examen pour corruption, escroquerie, favoritisme et détournement de fonds publics.

Pots‐de‐vin et fausses factures

Karim M’Barek est à l’époque accusé d’avoir détourné plusieurs centaines de milliers d’euros. Pendant une dizaine d’années, il aurait encaissé des pots‐de‐vin de la part de fournisseurs de la fac en échange de prestations indues ou de travaux non justifiés. Les enquêteurs judiciaires étaient tombés sur ces anomalies dans le cadre d’une enquête sur une entreprise de nettoyage prestataire à Lyon Sud. Mediacités n’a pas réussi à joindre Karim M’Barek avant la publication de cet article.

Que restera‐t‐il de ces accusations au terme de cinq ans de procédure ? En 2023, Mediacités avait rendu public le contenu d’un rapport interne réalisé par l’université Lyon‑1, dont dépend la faculté de médecine. Ce rapport, pour lequel une trentaine de personnes avaient été auditionnées, a été versé au dossier d’instruction. Il confirmait que la fraude reposait bien sur « une entente préalable » entre le directeur administratif et une douzaine d’entreprises impliquées dans ce système de corruption.

Les marchés détournés concernaient surtout des « petits travaux », plus faciles à dissimuler, essentiellement dans le BTP, le nettoyage ou l’entretien du parc automobile. Entre autres « combines », l’ancien directeur administratif de la faculté aurait ainsi validé plus de 56 000 euros de fausses factures d’un garagiste, qui lui mettait en échange un véhicule à disposition ou réparait les voitures de ses proches.

La responsabilité de la hiérarchie en question

Au‐delà de la responsabilité de l’ancien « DAF », le procès pourrait donc aussi offrir un éclairage sur les entreprises qui ont participé à ce qui s’apparente à un vaste siphonnage des deniers de l’université Claude Bernard Lyon‑1, aujourd’hui présidée par Bruno Lina. Celle‐ci s’est portée partie civile dans le procès. Sa direction n’a pas répondu à nos sollicitations.

L’audience permettra peut‐être de mieux comprendre également comment ce scandale a pu passer complètement inaperçu aux yeux de la supérieure hiérarchique du directeur administratif, Carole Burillon, doyenne de la faculté de médecine jusqu’en 2022. Dans son rapport d’enquête interne, l’université qualifiait d’« incompréhensible » l’absence de réaction de la faculté et estimait que « le directeur administratif s’est toujours prévalu d’un soutien sans faille de son doyen, ce qui lui a conféré un sentiment d’impunité ». Sollicitée, Carole Burillon, qui a par ailleurs été réélue conseillère métropolitaine du Grand Lyon en mars dernier, ne nous avait pas répondu avant la publication de cet article.