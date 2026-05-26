Une boutique de soierie du Vieux Lyon sanctionnée pour « pratiques commerciales trompeuses »

Comme Mediacités l’a repéré, la Soierie Saint-Georges a dû payer une amende de 15 000 euros après avoir été épinglée par la répression des fraudes. L’administration a estimé que la présentation de certains articles italiens ou chinois vendus par le magasin pouvait induire en erreur les clients en laissant penser qu’ils avaient été fabriqués en France.

C’est une affaire qui fait tâche dans la « capitale mondiale de la soie ». Avec deux boutiques rue Mourguet et rue Saint‐Jean, la Soirie Saint‐Georges se présente comme « un lieu incontournable du patrimoine lyonnais ». Les deux gérants Romain et Virgile De La Calle, qui ont repris le commerce de leur père, perpétuent la tradition en tissant des pièces haut de gamme sur les célèbres métiers à tisser Jacquard du XIXe siècle. Le tout dans le décor Renaissance du Vieux Lyon. De quoi séduire les touristes de toutes nationalités en quête d’authenticité. Un peu trop ?

Comme Mediacités l’a repéré, la Soierie Saint‐Georges a écopé mi‐mai d’une amende de