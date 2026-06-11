L’ex-directeur de campagne de Jean‐Michel Aulas visé par une enquête pour « viol aggravé » sur une militante

Roman Abreu (au centre), aux côtés de Jean-Michel Aulas, le soir du second tour des élections municipales, le 22 mars. Capture d'écran du documentaire "Jean-Michel Aulas, le match de trop ?".

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Mathieu Périsse

Homme de l’ombre des dernières élections municipales, Roman Abreu est accusé de viol avec soumission chimique par une jeune militante. Alertés dès le 13 février, Jean-Michel Aulas et son équipe ont laissé le communicant en poste jusqu’à la fin de la campagne.

Il était la tour de contrôle incontournable de la campagne de Jean‐Michel Aulas. Selon les information de BFM Lyon et du Progrès publiées mercredi 10 juin, l’ancien directeur de campagne de l’homme d’affaires lyonnais aux dernières municipales est visé par une plainte pour viol évoquant une possible soumission chimique, déposée mi‐mai par une militante. D’après Le Monde, le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire pour des faits de « viol aggravé ». Joint via son avocat par des médias lyonnais, Roman Abreu a fait savoir qu’il « conteste fermement et avec sérénité toute accusation ». Il demeure présumé innocent.

Selon l’avocat de la plaignante Jean‐François Barre, 

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