Amazon et petits commerces : le double discours de Christelle Morançais

Nantes Après l’effet de sidération et l’élan de solidarité de la première vague, vacataires, bénévoles et étudiants ne se bousculent plus pour prêter main forte dans les services Covid. Epuisés, ils voudraient aider, mais pas à n’importe quelles conditions. Maniant carotte et bâton, les autorités de santé tentent de les mobiliser malgré tout.