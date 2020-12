Le conseil régional des Pays de la Loire épinglé pour un manque de parité

180 000 euros ! C’est la sanction payée l’an dernier par la région Pays-de-Loire pour ne pas avoir respecté la parité femmes-hommes dans les nominations à ses postes les plus importants. L’information, passée inaperçue jusqu’ici, était nichée dans les annexes d’un récent rapport du ministère de la Fonction publique.

Depuis une loi de mars 2012, dont l’objectif est d’inciter à la féminisation des hautes sphères de la fonction publique (nationale, territoriale et hospitalière), chaque collectivité doit respecter une certain équilibre dans ses cycles de nomination. Concrètement, les cinq dernières primo-nominations à un poste d’encadrement ou de direction doivent avoir respecté une proportion de 40/60. Soit deux hommes pour trois femmes ou trois femmes pour deux hommes. Hors, sur les cinq hauts postes pourvus entre 2017 et 2018 à la région Pays-de-Loire, cette dernière a nommé cinq hommes pour… aucune femme. Et a donc du régler à l’État 180 000 euros de pénalité financière.

Le département de Vendée lui aussi hors des clous

Au total, 20 collectivités locales ont ét . . .