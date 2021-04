Régionales en Pays de la Loire : du renouvellement chez les socialistes de Loire-Atlantique

Nantes A Nantes et en Loire-Atlantique, plus de 1500 personnes se retrouvent chaque année en hôpital psychiatrique pour y recevoir des soins, sans leur consentement. Mediacités a pu suivre les audiences du Juge des libertés et de la détention à l’hôpital Saint-Jacques. Et voir comment un lieu de soin se transforme parfois en lieu d’enfermement de substitution.