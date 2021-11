Les vols à destination de l’aéroport de Nantes parmi les plus en retard de France

Nantes • Construire ou ralentir, il faut choisir. C’est le dilemme nantais. D’un côté, un manque d’habitations qui dure, un retard énorme pris sur les chantiers et des pros de l’immobilier qui font pression pour construire plus et plus vite. De l’autre, des nouveaux élus qui préfèrent appuyer sur le frein. Entre les deux, la Métropole tente d’inventer une « méthode nantaise », autour d’un chantier à 1 milliard d’euros.