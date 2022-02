Ancien dirigeant de Fleury-Michon, le maire de Sèvremont, en Vendée, condamné pour délit d’initié

Fin de carrière penaude, pour Jean-Louis Roy. Entré en 1986 chez Fleury-Michon, le maire de Sèvremont, en Vendée, a occupé diverses fonctions dans le groupe agro-alimentaire, avant d’en devenir directeur administratif et financier en 2006. Le haut cadre vient de se faire condamner par l’AMF (Autorité des marchés financiers), le « gendarme financier » de la Bourse à une amende de 60 000 euros

En effet, l’AMF a trouvé suspectes les sessions massives d’actions qu’il avait réalisé en 2016.. Des éléments ont montré une corrélation temporelle entre la vente de ces BSAAR (Bons de souscription et/ou d’acquisition remboursables, des actifs financiers risqués, dont la valeur évolue en fonction du cours de l'action que l’entreprise avait émis en mars 2013 par l’entreprise) et la publication de comptes dégradés de Fleury-Michon. « Le 8 décembre 2016, des données chiffrées avaient été communiquées en interne, et révélaient des écarts significatifs avec plusieurs données antérieures, notamment un résultat opérationnel en baisse de 23 % par rapport à l’exercice de l’année précédente, et le résultat net en baisse de 8% », souligne notamment l’avis rendu par l’AMF, le 29 décembre dernier. Projections confirmées, à quelques points, près quatre mois plus tard, le 5 avril 2017.

Forcément les dirigeants de Fleury-Michon étaient parfaitement informés de la situation, et notamment son directeur administratif et financier, puisque ces données émanaient du service qu’il dirigeait. Craignant une probable chute du cours des actions à l’annonce officielle des résultats, Jean-Louis Roy s’est délesté de ses 9000 titres, entre le 6 et le 10 mars 2017. Il n’est pas le seul à avoir procédé de la sorte. L’ex-directeur général du groupe, Régis Brun aurait fait de même. Les informations concernant ce dernier n’ont cependant pas été rendues publiques, puisqu’un protocole transactionnel amiable a été conclu entre les deux parties ; sans reconnaître une quelconque culpabilité, Régis Brun s’est engagé à verser 225 000 euros au Trésor public. Pas Jean-Louis Roy, qui, lui, ne s’estimait pas coupable des faits lui étant reprochés.

Il reste maire et vice-président d’une intercommunalité

Sa défense figure dans les 11 pages de l’avis de l’AMF. On y lit sa tentative de convaincre les juges que les données financières projetées en décembre 2016 « n’étaient que provisoires et hautement susceptibles d’évoluer, dans la mesure où elles étaient fondées sur des informations non définitives ». Et que « L’information en cause n’était pas susceptible d’avoir un effet sur le cours en Bourse de Fleury-Michon, en raison du caractère erratique et instable de celui-ci ».

Pas de quoi convaincre le gendarme financier. Après avoir écouté ces arguments, l’AMF a conclu de manière assez cinglante que « M. Roy a fait une utilisation indue de l’information qu’il détenait, dont il ne pouvait ignorer le caractère privilégié du fait de ses fonctions au sein d’un émetteur coté. En conséquence le manquement notifié à M. Roy est caractérisé (…) Celui-ci revêt une particulière gravité ».

Ce n’est pas l’avis de l’intéressé, qui n’a pas encore décidé s’il allait ou non faire appel de ce jugement : « J’encourais une sanction de 150 000 euros, donc j’estime que j’ai été partiellement entendu par les juges de l’AMF. En aucun cas il y a malhonnêteté de ma part, puisqu’aucun préjudice n’a été causé à quiconque, à aucune personne, à aucune entité, explique-t-il à Mediacités. Je connaissais la règle dans l’absolu concernant les cessions d’actions d’un dirigeant de société, mais je ne pensais pas que l’interprétation de la loi était aussi stricte. Je retiendrais au moins cette leçon-là, et surtout, en fait, il faudrait que les règles soient plus explicites, exposant simplement qu’un dirigeant ne peut jamais intervenir sur un titre de son entreprise coté en Bourse ».

Jean-Louis Roy, qui a quitté Fleury-Michon plusieurs mois avant le jugement, via une rupture conventionnelle, assure que son départ n’a rien à voir avec son implication dans une procédure de l’AMF. Il assure également que cette sanction n’aura aucune incidence sur sa vie publique, puisqu’il est, depuis 2020, le maire de la commune nouvelle de Sèvremont (Vendée), et 4e vice-président de la communauté de communes du Pays de Pouzauges. « Le dossier de l’AMF et mes fonctions d’élu n’ont rien à voir, j’ai été sanctionné pour avoir méconnu suffisamment la règle, pas pour une malhonnêteté. Cela peut arriver à tout moment, à n’importe qui ». Sans surprise, l’argument n’a pas convaincu.