La dissolution de Nantes Révoltée fait du surplace

Ça devait aller vite et on allait voir ce que l’on allait voir ! Le 25 janvier dernier, à l’Assemblée Nationale, Gérald Darmanin annonçait la dissolution prochaine de Nantes Révoltée. Répondant à une question posée par la députée LREM Valérie Oppelt, suite à des dégradations lors d’une manifestation organisée quatre jours plus tôt dans le centre-ville de Nantes, le ministre de l’Intérieur expliquait avoir « décidé d’engager le contradictoire qui permettrait la dissolution de ce groupement de fait ».

Un mois plus tard, rien… La déclaration reste toujours lettre morte et sent de plus en plus le coup de com’ politique. Mercredi après mercredi, on guette l’inscription à l’ordre du jour du conseil des ministres d’un décret de dissolution administrative sur la base de l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, mais rien… Et, si elle finit par arriver, ce ne devrait pas être pour tout de suite. Comme il le confirme à Mediacités, Maître Hervé Kempf, l’un des avocats de Nantes Révoltée n’a pour l’instant toujours « rien reçu du ministère de l’Intérieur et [ses] clients non plus ».

Difficultés juridiques

Or il faut que l’entité visée reçoive un acte d’accusation pour que débute la phase contradictoire. Celle là même que Gérald Darmanin affirmait avoir engagé et qui, sur le papier dure 15 jours, avant présentation du décret au gouvernement. « Ils ne savent pas ce qu’ils ont à reprocher à Nantes Révoltée », argumente Maître Hervé Kempf. Avec ses trois confrères, il avance par écrit que ce « n’est ni un “groupe” ni un “groupuscule” ni même un “groupement de fait”, mais un média indépendant et engagé », avec des comptes sociaux (depuis 2012), un site internet (depuis 2015) et une revue papier (depuis 2017).

Une différence de taille, qui implique le respect de la loi sur la liberté de la presse (comme le mettent en avant plusieurs syndicats de journalistes et associations de défense des droits de l’Homme depuis l’annonce de Gérald Darmanin). Et qui rendrait cette procédure de dissolution inédite depuis 1944 . Une difficulté juridique majeure qu’avait d’ailleurs soulevé dès le premier jour le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin.

La place Beauvau silencieuse

Après une douzaine de relances, le cabinet de Gérald Darmanin, place Beauvau, assure pourtant à Mediacités que « la procédure suit actuellement son cours ». « Attendez une dizaine de jours », nous répond-on, bien loin du ton martial et empressé employé par le ministre il y a un mois. Pourquoi Nantes Révoltée et ses conseils n’ont-ils reçu aucun document ? « Nous ne savons pas » élude le cabinet. « Le dossier est en cours de constitution, explique de son côté Valérie Oppelt. Ils veulent bien le ficeler pour ne pas se louper devant le Conseil d’État. Ça peut prendre du temps ».

Interrogée par nos confrères de Ouest-France ce mercredi, la maire (PS) de Nantes Johanna Rolland – qui n’a pas soutenu la demande de dissolution, tout en condamnant les violences – semble de son côté bien plus dubitative. Elle explique « attendre de voir ce que ça va donner, si ça va aller au bout. Ce que je demande au ministère de l’Intérieur en matière de maintien de l’ordre, ce ne sont pas des gesticulations, des incantations, des manœuvres de communication en période électorale, mais des résultats ».

