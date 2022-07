Législatives en Loire-Atlantique : un vote polarisé à Nantes et dans la métropole

La droite et le centre-droit ? Pas un seul représentant au second tour des élections législatives en Loire-Atlantique, le 19 juin dernier. Le PS ? Un seul candidat – finalement battu - sur les dix circonscriptions du département, suite à l’accord Nupes passé entre les différents partis de gauche… On le sait, en Loire-Atlantique, les élections législatives de 2022 ont parachevé la recomposition du paysage politique local entamée cinq ans plus tôt, à la fin du quinquennat de François Hollande. Les formations politiques qui le dominaient ont littéralement disparu.

A leur place, celles formées derrière Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, les deux hommes forts de la présidentielle dans le département, confirment leur implantation. Mais derrière ce grand tableau, Mediacités vous propose d’explorer les petites nuances de ce phénomène. Réalisée par le journaliste et cartographe Denis Vannier – créateur du studio nantais de datajournalisme Le Plan –, la carte inédite que nous publions met en lumière les secteurs de l’agglomération nantaise dans lesquels le scrutin du 19 juin dernier a donné lieu à de petits « raz de marée » électoraux. Soit les bureaux de vote dans lesquels les candidats ont obtenu plus de 60 % au second tour.

Menée au niveau ultra-local, cette analyse permet d’identifier les quartiers où les positions des électeurs – ceux qui se sont déplacés et exprimés, du moins – sont plus tranchées qu’ailleurs. Dans la grande majorité des bureaux de vote du territoire (en gris foncé sur la carte), les résultats sont partagés, le candidat « perdant » ne représentant jamais moins de 40% des votants. C'est dans la m . . .