Les « chronobus » de Nantes roulent de moins en moins vite. Entre 2014 et 2019, leur vitesse a baissé de 2,1 kilomètres par heure, comme le montre une étude de la Fnaut (Fédération nationale des associations d’usagers des transports) que Mediacités s’est procurée.

Chronobus… A lui seul ce nom était promesse de trajets en bus rapides et réguliers. C’est pourtant loin d’être le cas, comme le montre une étude de la Fnaut, réalisée par le cabinet Beemotion et dévoilée le 2 février dernier. Pour cette étude nationale consacrée au ralentissement des lignes de bus, la fédération des associations d’usagers des transports a notamment planché sur deux lignes Chronobus de Nantes : la C5, qui traverse l’Île de Nantes, et la C7, qui relie Nantes et Thouaré.