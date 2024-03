Elles sont au moins dix-sept. Dix-sept personnes sans domicile fixe à avoir trouvé la mort dans les rues d’une commune de l’agglomération nantaise, Saint-Nazaire ou La Baule en 2023 et début 2024. Dix-sept sur les 656 décès sur le territoire français. Une hausse de 7,36 % par rapport à 2022.

Comme chaque année, c’est une liste macabre et glaçante qu’ont rendu publique, lundi 18 mars, le Collectif « Les morts de la rue » (CMDR) et le quotidien La Croix. Celles des 656 personnes sans domicile fixe mortes entre les mois de janvier 2023 et février 2024 dans les rues françaises. 656 personnes dont la vie s’est achevée sur la voie publique ou dans des abris de fortune. 656 personnes parmi lesquels on recense 17 habitants de Loire‐Atlantique.