L’extension du Palais de justice de Nantes ajournée de deux ans

Le projet d'agrandissement du Palais de justice de Nantes était suspendu à la concrétisation des effectifs supplémentaires de magistrats et greffiers annoncés par Eric Dupond-Moretti. Annoncée initialement pour 2026, sa livraison est repoussée à 2028, comme l’a appris Mediacités.

La cavalerie arrive, et le compte n’y est pas. Le ministre de la Justice Eric Dupond‐Moretti a annoncé ce jeudi 28 mars 2024 dans quelles juridictions les « 1.500 magistrats » et « 1.800 greffiers » supplémentaires attendus ces trois prochaines années en France allaient être affectés. Au tribunal judiciaire de Nantes, cinq magistrats, onze greffiers et dix « assistants de justice » (ex‐juristes assistants) viendront donc boucher les trous. À Saint‐Nazaire, la seconde juridiction judiciaire de la Loire‐Atlantique, ce sont cinq nouveaux magistrats, six greffiers et cinq « assistants de justice » qui épauleront leurs collègues en souffrance.