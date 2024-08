Entre 2016 et 2023, le conseil régional des Pays de la Loire a versé plus de 234 millions d’euros de subventions optionnelles aux lycées privés. C’est ce qui ressort d’une enquête de plusieurs mois menée par Mediapart.

Le programme électoral de la candidate Christelle Morançais en juin 2021 affichait la couleur sans équivoque : la Région « défendra la liberté de choix des familles en rétablissant les aides aux lycées privés et en soutenant les universités privées », pouvait‐on y lire. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la promesse est tenue. Et même très largement. Selon l’enquête dévoilée ce 26 août par nos confrères de Mediapart, le conseil régional des Pays de la Loire présidé par l’élue Horizons arrive en seconde position des collectivités régionales qui ont versé le plus de subventions facultatives aux lycées privés entre 2016 (année du redécoupage des Régions) et 2023. Avec 234 millions d’euros dépensés au total, il arrive juste derrière la Région Auvergne‐Rhône‐Alpes (plus de 260 millions d’euros).